Zum 25. Geburtstag des Kleinbahnvereines übergibt Lydia Hüskens einen weiteren Fördergeldbescheid, damit Dampflok „Emma“ als Industriedenkmal durch Magdeburgerforth dampfen kann. Wohin die Reise noch gehen soll.

Die Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens, übergab in Magdeburgerforth dem Vorsitzenden des Kleinbahnvereins, Kilian Kindelberger (links), einen Bescheid zur Förderung technischer Denkmäler, für die betriebsfähige Aufarbeitung der vereinseigenen Dampflok.

Magdeburgerforth. - Erneut großer Bahnhof auf kleiner Spur: Zum 25. Vereinsgeburtstag und 60 Jahre, nachdem das letzte Mal offiziell ein Kleinbahnzug auf dieser Strecke verkehrte, können sich die rund 70 Mitglieder des Traditionsverein Kleinbahn des Kreises Jerichow I in Magdeburgerforth über eine Finanzspritze vom Land freuen.