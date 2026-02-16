Sie gelten als „Systemsprenger“ – doch gesprengt haben diese Kinder nicht das System. Magdeburgs Sozialbeigeordneter Ingo Gottschalk erklärt, warum hinter eskalierendem Verhalten meist fehlende Bindung, überforderte Familien und ein Hilfesystem stehen, das zu spät greift.

Wenn Bindung fehlt, wird Verhalten laut. In Magdeburg kümmert sich die Jugendhilfe im zwölf extrem verhaltensauffällige KInder und Jugendliche – sogenannte „Systemsprecher“.

Magdeburg. - Sie werden als „Systemsprenger“ bezeichnet. Ein hartes Wort für Kinder und Jugendliche, die zu laut, zu wütend, zu verletzend geworden sind – für sich selbst und für andere. Magdeburgs Sozialbeigeordneter Ingo Gottschalk vermeidet diesen Begriff. Er spricht lieber von „besonders herausfordernden jungen Menschen“. Nicht aus sprachlicher Rücksicht, sondern aus Überzeugung. Denn das Problem liegt für ihn nicht beim Kind – sondern in einer Gesellschaft, die auf neue Belastungen mit alten Strukturen reagiert.