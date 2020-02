Zwei Frauen wurden in Magdeburg von Jugendlichen angegriffen. Die Tatverdächtigen sind noch Jugendliche.

Magdeburg (vs) l Am frühen Mittwochabend wurden gegen 17.30 Uhr zwei junge Frauen aus dem Kreis Mansfeld-Südharz durch mehrere Jugendliche angegriffen und geschlagen. Die beiden 19-jährigen Frauen gerieten mit fünf weiblichen Heranwachsenden in Streit, als sie ein Einkaufszentrum in Richtung Schleinufer verließen.

Die fünf weiblichen Personen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren beleidigten die beiden Frauen, rissen eine der beiden an den Haaren zu Boden und traten die dem Boden liegende Frau. Als die zweite Geschädigte schlichtend eingreifen wollte, wurde diese ebenfalls durch die fünf weiblichen Personen geschlagen und zu Boden gebracht.

Die beiden leichtverletzten Frauen wurden im Anschluss vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei, erschienen die fünf tatverdächtigen jungen Frauen erneut am Tatort und räumten ihre Handlungen ein. Die entsprechenden Strafanzeigen wurden direkt im Anschluss gefertigt.