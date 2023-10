Tanzen und Ausgehen in Magdeburg: In diesen 11 Clubs steigen Partys

Am Wochenende wird in den Clubs getanzt.

Magdeburg - Vielfältige Partys bieten die Clubs in Magdeburg auch zum letzten Oktoberwochenende und am Montagabend. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen gesammelt. Weitere Freizeittipps für Freitag, 27. Oktober 2023, gibt es hier.

Barsol: Im Barsol in der Otto-von-Guericke-Straße 67 beginnen am Freitag und am Sonnabend Partys unter dem Titel „Your Night“. Am Freitag legt Alex Iceman House auf, am Sonnabend „gewagt & maßgeschneidert“ Downtempo. Am Montag ab 21 Uhr ist Beat Boerjer mit Musik der 80er und 90er zu Gast.

Ellen Noir: Am „Locker & Flockig“ im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof wirken am Freitag ab 22 Uhr auf einem Floor DeeJay Pi, DJ Bacard, Fabitekk, Phil S. und Fehlfunktion, auf dem anderen DJ Decline, Echse, Cycle & Höhni sowie Strezza vs. Pepe mit. All Times Dark, Gothic Classix und Folk Mittelalter stehen Sonnabend ab 22 Uhr bei der „Ellen Noir Dark Season“ auf dem Kalender.

Boys’n’Beats: Die Havana-Night beginnt Freitag, 23 Uhr, im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. Sonnabend, 23 Uhr, steht DJ Le|Fix an den Reglern. Montag um 23 Uhr beginnt ein „Halloween Monster House“.

Down Town Club: Das „Hip Hop Main Event“ wird am Freitag ab 23 Uhr mit DJ Peppermint im Down Town Club im Breiten Weg 225 gefeiert. DJ Buhold legt am Sonnabend ab 23 Uhr zu „Beats & Colours“ auf.

Prinzzclub: „Spicy“ wird es mit DJ Curt Powell und mit Hip-Hop, Bass, Electronica, Afrobeats und Deutschrap am Freitag ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Eine „Dia de Muertos Edition“ der Fiesta Latina ist Tags darauf um 23 Uhr angesagt. DJ Hoff legt dazu auf. DJ Abuze bringt zum „Black Halloween“ am Montag ab 23 Uhr Black, Hip-Hop, Urban und Partytrash mit.

Café Treibgut: Jeweils um 19 Uhr beginnen die drei Partys am Sonnabend, Sonntag und Montag im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45: Im beheizten XXL-Festzelt heißt es am Sonnabend „80’s & 90’s of House“, am Sonntag „House of Halloween“ und Montag „Halloween in Black“.

Festung Mark: In der Festung Mark steigt am Sonnabend ab 21 Uhr eine Salsa-Nacht mit DJ Maxim. Eine 80er-Party steigt auf einem weiteren Floor. Zur gleichen Zeit am Montag dann eine Halloween-Party.

Factory: Die „Fright Night“ beginnt in der Factory in der Sandbreite 2 Sonnabend um 22.30 Uhr. Geboten werden zu dieser Halloween-Party Pop, Rock, Trash, Punk und Core. Montag um 22 Uhr beginnt hier eine weitere Halloween-Party.

Insel der Jugend: „Control“ ist eine Party auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 am Sonnabend ab 23 Uhr überschrieben. Musik legen Nina Hepburn und Berndt Bechstein auf. Am Montag um 23 Uhr wird der „Atlas der unheimlichen Orte“ aufgeschlagen. Auf dem ersten Floor spielen Larook, Seth van Rinsum und Trust, auf dem zweiten Dompe, Enduro Disco und Nils Ohrmann und auf dem dritten Klaus Lörrach.

Geheimclub: „Never Stop“ ist dr Nacht zum Sonntag ab Mitternacht die Party im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 überschrieben. Den Ton geben Si.Kurd, Sioc und Vytauras an.

Kunstkantine: In der Kunstkantine in der Sandbreite wird am Montag ab 20.15 Uhr der diesjährige DJ Kürbis gewählt. Aus 29 Anmeldungen wurde eine Auswahl der Kandidaten getroffen.

MAW: Kim Yasmina, Fømbat, RTN, Chris Rinox und Unterkracher sind am Montag ab 22 Uhr im MAW von der Partie. In Haus 142a des Clubs auf dem Gelände der Liebknechtstraße 65 bis 91 gibt es dann einen „Spuk im Armaturenwerk“.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität am Universitätsplatz. Geboten wird aktuelle Chartmusik.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes, von Dienstag bis Sonntag ist ab 19 Uhr geöffnet. Sonntags steht dabei „Sunday Jam - Klampfen für Ruhm & Freibier“ auf dem Programm dieser Location.