Magdeburg - Eine Tanzshow, ein Festgottesdienst, ein Konzert, Schauspiel, Partys, die Lichtershow im Elbauenpark und die letzten Fahrten der Weißen Flotte der Saison - auch Dienstag, der 31. Oktober 2023, bietet für Magdeburg ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite 13 Ideen zusammengetragen.

Wer am frühen Morgen noch etwas unternehmen möchte - für die Partys in den Magdeburger Clubs gibt es eine eigene Seite. Und zu den Freizeittipps für Montag, 30. Oktober 2023, geht es hier.

Georgian National Ballet im Magdeburger Amo

Das „Georgian National Ballet Sukhishvili“ ist diesen Dienstag ab 19 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 bei einem Auftritt zu erleben. Es wurde 1945 vom Ehepaar Iliko Sukhishvili und Nino Ramishvili gegründet und hieß ursprünglich Georgian State Dance Company. Die Kleider des Sukhishvili-Ballets sind eine weitere Kunstform. Alle Outfits bestehen aus exklusiven Naturstoffen, außerdem kommen Stickereien, Bemalungen, Applikationen, Metall und Steine ​zum Einsatz. Zur Requisite gehören Schwerter und Dolche, die auch beim Tanzen verwendet werden.

Seit der Gründung ist das Sukhishvili-Ballet weltweit aufgetreten und hat die Menschen immer wieder mit seinen Tänzen überrascht. Mehr als 90 Millionen Zuschauer haben die vitalen Auftritte bis zum heutigen Tag gesehen. Jedes Jahr gibt die Ballett-Compagnie aus dem Südkaukasus etwa 300 Auftritte.

Das Georgian National Ballet Sukhishvili gastiert am Dienstag, 31. Oktober, um 19 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.

Der Bösewicht im Geäst - Theater Magdeburg zeigt „Mr. Gum und der sprechende Kirschbaum“ im Schauspielhaus

Das Theater Magdeburg nimmt dieses Wochenende das Familienstück „Mr. Gum und der sprechende Kirschbaum“ wieder ins Programm. Geeignet sind die Vorstellungen für Zuschauer ab acht Jahren. Die Regie führte Markus Heinzelmann.

"Mr. Gum und der sprechende Kirschbaum" im Schauspielhaus. Foto: Nilz Böhme

Die Geschichte: Der Bösewicht Mr. Gum möchte Bad Lamonisch unter seine Kontrolle bringen. Er manipuliert die Menschen, die ihm das geben sollen, was ihnen am wichtigsten ist. Doch er hat die Rechnung ohne Polly und Freitag O’Leary gemacht: Diese stellen sich ihm nämlich entgegen und wagen sich in den Kirschbaum vor, in dem der Übeltäter haust.

Vorlage für die Inszenierung war ein Buch von Andy Stanton. Mit seinen insgesamt neun Büchern über den Fiesling Mr. Gum hat der britische Autor ein Universum erschaffen, das vor Sprachwitz und absurden Ideen nur so strotzt und nicht nur Kindern die Lachmuskeln malträtiert. In der Rezension der Volksstimme hieß es, dass das Charmante an Vorlage und Inszenierung sei, dass zunächst willkürlich scheinende Geschehnisse sich schlussendlich als handlungstragend entpuppen. Volksstimme-Rezensentin Katrin Gellrich schrieb nach der Premiere in der vergangenen Spielzeit unter anderem: „Was die Inszenierung mit Wucht vermittelt, ist die Lust am Fabulieren in Wort und Spiel. Und das wiederum ist eine entschiedene Einladung ans junge Publikum, jenen Ort zu entdecken, wo genau das erklärtes Prinzip ist: das Theater.“ Für den 25. November plant das Theater die Inszenierung einer weiteren Geschichte des Autors unter dem Titel „Mr. Gum und das geheime Geheimversteck“.

Mr. Gum und der sprechende Kirschbaum steht bislang jeweils um 18 Uhr am Dienstag und am 31. Oktober sowie 10. und 22. Dezember auf dem Spielplan des Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Außerdem ist für den 19. November um 17 Uhr eine Vorstellung geplant.

Konzert in der Gertraudenkirche Magdeburg

Ein Konzert für Orgel, Trompete und Posaune beginnt am Dienstag in der Sankt Gertraudenkirche in der Schönebecker Straße 117. Beginn ist um 16 Uhr.

Mitwirkende sind Hyunchan Cho und Jisuk Park an den Trompeten und Jihoon Song an Orgel und Klavier. Der Eintritt ist frei.

Festgottesdienst zum Reformationstag in der Magdeburger Johanniskirche

Um 10 Uhr beginnt diesen Dienstag in der Johanniskirche der Festgottesdienst zum Reformationstag. Die Predigt hält Pfarrer Thoralf Thiele. Musikalisch wirken Kantor Jihoon Song mit dem Kinderchor Südost und dem Gospelchor "Go(o)d Voices“ mit.

Die Johanniskirche war Magdeburgs älteste Pfarrkirche. Fünfmal wurde sie zerstört und immer wieder aufgebaut. Martin Luther predigte hier im Juni 1524 seine Thesen, anschließend trat die Stadt geschlossen dem Protestantismus bei. Heute dient sie als Veranstaltungsort.

Wanderungen am Reformationstag in Magdeburg

Zwei Wanderungen finden am Dienstag in Magdeburg statt.

„Zum Bördepark“ ist der Ausflug der Wanderbewegung überschrieben. Es geht von Diesdorf über Ottersleben zum Bördepark. Die Strecke beträgt zwölf Kilometer. Start ist an der Straßenbahnendstelle Diesdorf in der Ummendorfer Straße um 9.30 Uhr.

„Zum Reformationstag“ haben sich die Wanderfreunde auf die Fahnen geschrieben. Die Route führt durch den Florapark in die Neustadt. Die Strecke beträgt acht Kilometer. Los gehts an der Endstelle am Klinikum Olvenstedt in der Birkenallee um 10 Uhr.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Fahrten mit der Magdeburger Weißen Flotte auf der Elbe

Noch bis Ende des Monats Oktober gilt für die Weiße Flotte Magdeburg mit ihren drei Passagierschiffen auf der Elbe der Fahrplan für die Nachsaison. Die Schiffe fahren ab Petriförder am Schleinufer.

Am Montag und Dienstag legen sie um 11.15 Uhr zur Stadtfahrt ab. Um 13 Uhr beginnt eine Fahrt nach Westerhüsen und um 15 Uhr eine Fahrt in Richtung Schönebeck.

Auch interessant: So wird das Wetter in Magdeburg

Tickets können an Bord gekauft werden. Für die Stadtfahrten werden mindestens zehn Vollzahler unter den Passagieren, für alle anderen mindestens 20 Vollzahler benötigt. Die Telefonnummer des Büros lautet 0391/532.88.91. Es ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 15 Uhr sowie jeden Freitag von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Neben zwei Fähren gehören die Fahrgastschiffe „Stadt Magdeburg“, „Stadt Wolfsburg“ und „Sachsen-Anhalt“ zur Magdeburger Weißen Flotte.

Funkelnde Lichter im Magdeburger Elbauenpark

Auch in diesem Jahr wird der Elbauenpark zur dunklen Jahreszeit zum besonderen Anziehungspunkt für Besucher. Geöffnet ist die „Lumagica“ ab Dienstag bereits ab 16 Uhr. Eintrittskarten sind vor Ort und unter anderem unter www.biberticket.de im Web und bei Biberticket unter 0391/599.97.00 sowie in Volksstimme-Servicepunkten und Volksstimme-Servicecentern erhältlich.

Lesen sie auch: Lichterwelt Lumagica - Leuchtende Aussichten im Elbauenpark

Leuchtende Natur- und Fabelwesen, ritterliche Gestalten, oder gar die Beherrscherin der Elbe, die zu magischen Klängen anzutreffen ist - dies und vieles mehr verbindet sich bei Lumagica zu einer funkelnden Symphonie und zieht Groß und Klein in seinen Bann. Diese spektakuläre Lichtinszenierung ist bis zum 12. November 2023 zu erleben.

Magdeburger Museen haben geöffnet

Auch wenn der 31. Oktober als Reformationstag in Magdeburg ein Feiertag ist - die großen Museen haben geöffnet. Das Kunstmuseum in der Regierungsstraße 4 bis 6 hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ebenfalls ab 10 Uhr haben das Kulturhistorische Museum und das Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 geöffnet. Von 10 bis 17 Uhr kann das Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 besichtigt werden.