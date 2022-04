Tatort Magdeburg: Was passiert mit den Markierungen auf dem Boden?

An einem Tatort oder Unfallort in Magdeburg werden während der Aufnahme durch die Polizei Markierungen auf dem Boden aufgebracht. Wer ist aber für deren Entfernung verantwortlich?

Magdeburg - Was passiert nach der Unfallaufnahme mit den Markierungen für das Unfallopfer? Das fragen sich Anwohner der Wobau-Welle an der Regierungsstraße in Magdeburger Innenstadt. Unmittelbar unter ihrem Fenster stürzte kürzlich ein Fahrradfahrer und verstarb noch vor Ort an den Folgen des Unfalls.