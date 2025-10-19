weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Messe für Körperkunst: Tattoo-Convention in Magdeburg: Comeback der 90er Jahre, persönliche Geschichten und aktuelle Trends

Auf der Tattoo-Convention in Magdeburg wird bis 19. Oktober tätowiert, was bewegt: persönliche Geschichten, starke Symbole, echte Emotionen. Was lassen sich Menschen unter die Haut stechen? Und welcher Trend aus den 90ern feiert sein Comeback?

Von Karolin Aertel 19.10.2025, 08:30
Verbunden durch Farbe und Freundschaft: Die Friseurinnen Cornelia Marquardt und Sabrina Kischke wagten gemeinsam den Stich – auf der Tattoo-Convention in Magdeburg ließen sich die Friseurinnen ihr ganz persönliches Erinnerungstattoo stechen.
Verbunden durch Farbe und Freundschaft: Die Friseurinnen Cornelia Marquardt und Sabrina Kischke wagten gemeinsam den Stich – auf der Tattoo-Convention in Magdeburg ließen sich die Friseurinnen ihr ganz persönliches Erinnerungstattoo stechen. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Auf der Tattoo-Convention in Magdeburg wird Haut zur Leinwand für persönliche Geschichten. Besucher haben uns erzählt, was hinter ihren Tattoos steckt. Spannend, emotional, unkonventionell. Außerdem geben über 100 Tätowierer Einblicke in die aktuellen Trends der Szene: von filigranem Micro-Realismus über das Revival der 90er bis hin zu zeitlosen Klassikern.