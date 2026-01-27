weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Schnee und Eis in Magdeburg: Dach instabil: Technikmuseum Magdeburg muss erneut schließen

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Video-Interview mit Taleb A. wird abgespielt
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Video-Interview mit Taleb A. wird abgespielt

Schnee und Eis in Magdeburg Dach instabil: Technikmuseum Magdeburg muss erneut schließen

Aufgrund des Wetters musste das Technikmuseum Magdeburg bereits fast zwei Wochen im Januar 2026 schließen. Nun sorgt das marode Dach wieder für Probleme.

Von Lena Bellon 27.01.2026, 13:41
Das Technikmuseum Magdeburg muss erneut wegen des Wetters schließen.
Das Technikmuseum Magdeburg muss erneut wegen des Wetters schließen. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Zwei Wochen lang war das Technikmuseum Magdeburg im Januar 2026 schon geschlossen. Als der Schnee dick über Magdeburg lag, war er auch zu schwer für das Museumsdach. Es bestand Einsturzgefahr. Nun muss das Museum wieder seine Türen für Besucher schließen.