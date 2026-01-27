Aufgrund des Wetters musste das Technikmuseum Magdeburg bereits fast zwei Wochen im Januar 2026 schließen. Nun sorgt das marode Dach wieder für Probleme.

Magdeburg. - Zwei Wochen lang war das Technikmuseum Magdeburg im Januar 2026 schon geschlossen. Als der Schnee dick über Magdeburg lag, war er auch zu schwer für das Museumsdach. Es bestand Einsturzgefahr. Nun muss das Museum wieder seine Türen für Besucher schließen.