In Hasselfelde wird in der St. Antoniuskirche ein Chor-Workshop für alle Singinteressierten angeboten. Geprobt wird für einen Auftritt am Reformationstag in der Hasselfelder Kirche.

Chor-Workshop mit Auftritt im Oberharz geplant: So können Interessierte teilnehmen

Hasselfelde. - In Hasselfelde wird für einen geplanten Auftritt mit einem Posaunenchor zum Reformationstag in der St. Antoniuskirche ein Workshop für alle Interessierten angeboten, die Freude am Singen haben. Anmeldungen zu der Veranstaltung sind bereits möglich.