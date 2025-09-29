weather wolkig
  4. Zum Reformationstag: Chor-Workshop mit Auftritt im Oberharz geplant: So können Interessierte teilnehmen

In Hasselfelde wird in der St. Antoniuskirche ein Chor-Workshop für alle Singinteressierten angeboten. Geprobt wird für einen Auftritt am Reformationstag in der Hasselfelder Kirche.

Von Matthias Distler 29.09.2025, 16:00
Die St. Antoniuskirche in Hasselfelde.
Hasselfelde. - In Hasselfelde wird für einen geplanten Auftritt mit einem Posaunenchor zum Reformationstag in der St. Antoniuskirche ein Workshop für alle Interessierten angeboten, die Freude am Singen haben. Anmeldungen zu der Veranstaltung sind bereits möglich.