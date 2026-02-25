Amerikanischer Autobauer schwächelt Tesla-Verkäufe deutschlandweit rückläufig: Warum Filiale in Magdeburg trotzdem personell aufstockt
Im Jahr 2025 wurden rund 19.500 Fahrzeuge von Tesla in Deutschland neu zugelassen - ungefähr halb so viel wie im Vorjahr. Wie sieht die Lage bei der Filiale in Magdeburg aus?
25.02.2026, 06:00
Magdeburg. - Als die neue Tesla-Filiale in Magdeburg 2022 eröffnete, befand sich die Marke mit knapp 70.000 neu zugelassenen Fahrzeugen in einem Jahr deutschlandweit auf einem Allzeit-Hoch. Seitdem sind die Zahlen aber konstant gesunken - was bedeutet das für den Standort in Magdeburg?