Im Jahr 2025 wurden rund 19.500 Fahrzeuge von Tesla in Deutschland neu zugelassen - ungefähr halb so viel wie im Vorjahr. Wie sieht die Lage bei der Filiale in Magdeburg aus?

2022 hat in Magdeburg eine Filiale des amerikanischen Elektroautoherstellers Tesla eröffnet. Seitdem sind die Neuzulassungen der Marke in Deutschland stark zurückgegangen.

Magdeburg. - Als die neue Tesla-Filiale in Magdeburg 2022 eröffnete, befand sich die Marke mit knapp 70.000 neu zugelassenen Fahrzeugen in einem Jahr deutschlandweit auf einem Allzeit-Hoch. Seitdem sind die Zahlen aber konstant gesunken - was bedeutet das für den Standort in Magdeburg?