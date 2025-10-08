Im Opernhaus und im Schauspielhaus Magdeburgs geht es künftig auch um mehr Grün für die Stadt.

Theater Magdeburg setzte auf Bäume statt auf Blumen

Birgit Habenicht und Hartwig Haase (r.) vom Verein „Otto pflanzt“ übergeben Genralmusikdirektor Christian Øland (2.v.l.) und Solist Roman Simovic die Urkunden über die Baumspenden am Opernhaus des Theaters Magdeburg.

Magdeburg. - Applaus, Vorhang, Blumenstrauß – so war es bislang beim Sinfoniekonzert in Magdeburg Tradition. Doch das Theater Magdeburg schlägt nun ein neues Kapitel auf: Statt vergänglicher Sträuße gibt es ab sofort bleibendes Grün. Gemeinsam mit dem Verein „Otto pflanzt!“ wird zu jedem der 20 Sinfoniekonzerte dieser Spielzeit ein Setzling in und um Magdeburg gepflanzt.