Musik trifft Natur fürs Leben Theater Magdeburg setzte auf Bäume statt auf Blumen
Im Opernhaus und im Schauspielhaus Magdeburgs geht es künftig auch um mehr Grün für die Stadt.
08.10.2025, 06:15
Magdeburg. - Applaus, Vorhang, Blumenstrauß – so war es bislang beim Sinfoniekonzert in Magdeburg Tradition. Doch das Theater Magdeburg schlägt nun ein neues Kapitel auf: Statt vergänglicher Sträuße gibt es ab sofort bleibendes Grün. Gemeinsam mit dem Verein „Otto pflanzt!“ wird zu jedem der 20 Sinfoniekonzerte dieser Spielzeit ein Setzling in und um Magdeburg gepflanzt.