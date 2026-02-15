Das Tierhotel Magdeburg schließt seinen Standort in Salbke. Der Verkauf der Halle ist jedoch entgegen erster Verlautbarungen nicht der Grund. Jetzt spricht erstmals die Betreiberin des Hotels.

Tierhotel-Aus in Magdeburg: Das steckt hinter dem Aus

Das Tierhotel Magdeburg schließt zum März 2026 ihren Standort in Salbke an der Matthiasstraße.

Magdeburg. - Dass das Tierhotel Magdeburg seinen Standort in Salbke zum März 2026 schließt, hat in Magdeburg Wellen geschlagen. Zahlreiche Tierbesitzer zeigen sich schockiert über die Nachricht. Nun kommen weitere Hintergründe über die Schließung ans Licht.