Karneval in Wassensdorf Punk statt Pauken: Diese Schule dreht die Boxen auf und reist in die DDR-Zeit zurück (mit vielen Fotos von der Show)
Wenn die Schulleiterin zur E-Gitarre greift, der Musiklehrer den Punk entdeckt und selbst der Schulgeist nicht mehr für Ordnung sorgen kann, dann ist klar: Der Wassensdorfer Carnevals Club hat die Schulbank gegen die Showbühne getauscht – und liefert Unterricht der ganz besonderen Art.
Aktualisiert: 15.02.2026, 08:40
Wassensdorf - „Für Frieden und Sozialismus – seid bereit!“ – „Freundschaft!“ Mit diesem Pioniergruß beziehungsweise mit dem offiziellen Gruß der Freien Deutschen Jugend (FDJ) katapultierte der Wassensdorfer Carnevals Club (WCC) seine Gäste direkt zurück in die Schule der DDR-Zeit.