Karneval in Wassensdorf Punk statt Pauken: Diese Schule dreht die Boxen auf und reist in die DDR-Zeit zurück (mit vielen Fotos von der Show)

Wenn die Schulleiterin zur E-Gitarre greift, der Musiklehrer den Punk entdeckt und selbst der Schulgeist nicht mehr für Ordnung sorgen kann, dann ist klar: Der Wassensdorfer Carnevals Club hat die Schulbank gegen die Showbühne getauscht – und liefert Unterricht der ganz besonderen Art.