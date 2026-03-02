Für lange Tage im Büro oder den Sommerurlaub brauchen Hundehalter in Magdeburg oft eine Betreuung. Das Tierhotel in Magdeburg hat aber sein Aus verkündet. Die Volksstimme hat alternative Betreuungen und Pensionen zusammengestellt.

Tierhotel schließt: Wo Hunde nun betreut werden können

In Magdeburg sind über 13.000 Hunde registriert. Daher gibt es auch einen großen Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten - vor allem seit das Tierhotel seine Schließung verkündet hat.

Magdeburg. - Die bevorstehende Schließung des Tierhotels Magdeburg im Stadtteil Salbke zum März 2026 sorgt in der Stadt für Unruhe. Viele Hundehalterinnen und Hundehalter reagieren überrascht und verunsichert, da mit dem Tierhotel eine zentrale Betreuungseinrichtung wegfällt. Wohin können Hunde nun gebracht werden?