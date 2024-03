Bei einem Brand am 30. Dezember 2021 in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Neue Neustadt rettete die Feuerwehr neben Anwohnern auch diverse Tiere – darunter diesen kleinen Weißbüschelaffen. Er wurde in einer Privatwohnung gehalten, was für viel Kritik sorgte.

Thomas Schulz