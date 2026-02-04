Die Autorin Stefanie de Velasco ist zu einer Lesung mit anschließendem Gespräch im Literaturhaus Magdeburg zu Gast.

Magdeburg. - Ein persönlicher Blick auf ein gesellschaftlich verdrängtes Thema prägt den Abend, an dem Sprache und Erfahrung ineinandergreifen. Am Freitag 6.2.2026 liest Stefanie de Velasco im Literaturhaus Magdeburg aus ihrem Buch „Heiß. Liebeserklärung an die Wechseljahre“ und spricht anschließend über Entstehung und Motive.

In dem Buch schildert die Autorin sehr persönlich den Umgang mit der Menopause, einer Lebensphase, die häufig von Unsicherheit, körperlichen Veränderungen und gesellschaftlichem Schweigen begleitet wird. Graue Haare, Schlaflosigkeit und plötzliche Wut markieren für sie den Beginn einer Entwicklung, die lange ohne klare Begriffe blieb. Der Text beschreibt, wie Frauen oft unvorbereitet auf Hitzewallungen und emotionale Umbrüche reagieren und wie stark diese Phase negativ besetzt erscheint. De Velasco öffnet den Raum für eine andere Perspektive und fragt nach den Möglichkeiten von Neuorientierung und Selbstbestimmung jenseits gängiger Zuschreibungen.

Die Autorin, 1978 geboren und im Rheinland aufgewachsen, studierte Europäische Ethnologie in Bonn, Berlin und Warschau. Nach ihrem Debütroman Tigermilch folgten weitere Veröffentlichungen, zuletzt Das Gras auf unserer Seite. Sie lebt in Berlin und arbeitet als freie Schriftstellerin und Publizistin.

Die Lesung mit Gespräch mit Stefanie de Velasco beginnt am 6.2.2026 um 19 Uhr im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.