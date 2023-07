Magdeburg - In Magdeburg werden in den Clubs auch an diesem Wochenende Partys gefeiert. Die Clubs bieten in der Landeshauptstadt eine breite Auswahl an Veranstaltungen. Hier eine Auswahl. Weitere Freizeittipps für Freitag, den 28. Juli 2023, gibt es auf einer eigenen Seite.

Café Treibgut: Die „Wünsch Dir Was-Party“ mit DJ Andy beginnt am Freitag um 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Die „Latin & RnB Night“ mit DNS steht für Sonnabend ab 19 Uhr im Café Treibgut auf dem Programm. Geboten werden Latin, Hip-Hop, Trap, R’n’B und Oldshool-Hiphop.

Boys’n’Beats: Die „Havana Club Night“ ist für Freitag ab 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, geplant. Für Sonnabend um 23 Uhr steht in dem Club „Darc Delirium is back“ auf dem Programm.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 ist am Freitag um 23 Uhr der Start für „Summer Closing in the Mix“. Für die Musik sorgen DJ Vendetta und DJ Nicki. DJ C-Ro, DJ Vendetta und DJ Nickie legen am Sonnabend ab 23 Uhr dann zur „Doppeldecker-Party“ auf.

Prinzzclub: „Wyld“ ist die Party im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a überschrieben, die am Freitag um 23 Uhr beginnt. DJ Big A legt auf. Zur gleichen Zeit am gleichen Ort heißt es am Sonnabend „Deseo Latin Saturday“ mit DJ Hoff, der Latin, Bachata. Reggaeton, Salsa, Afrobeats und Merengue spielt.

Idol: Um 21 Uhr beginnt am Sonnabend die Ü30-Party im Idol. Dieses befindet sich im Rennebogen 177.

Marco Polo: „Ladies night on Boat“ ist das Motto der Schiffstour mit DJs auf der Marco Polo auf der Elbe am Sonnabend. Für die Musik sorgen Chuck & Norris. Der Anleger befindet sich am Westufer des Flusses an der Sternbrücke. Das schiff legt um 21 Uhr ab und gegen 1.30 Uhr wieder an. Die Zahl der Tickets ist limitiert. Infos unter www.elbeschiff.com/fahrten im Netz.

Insel der Jugend: „Control“ lautet der Titel des Samstagabends auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. An den Reglern stehen Jil Tanner, Sven Tasnadi und Beatmines.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 37 beginnt in der Nacht zum Sonntag um Mitternacht die Party „Never Stop“. Auf dem einen Floor legen Radio Blackout, Exos und DXTN auf, auf dem anderen Janter Zakebusch.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr. An den Wochenenden ist bis 5 Uhr geöffnet.

Montego Beach Club: Im Montego Beach Club am Adolf-Mittag-See in Nachbarschaft von Stadthalle und „Le Frog“ lockt das Wochenende abends zum Programm. Die Freitage stehen jeweils unter dem Titel „Deliriouz Time“ und die Sonnabende unter dem Titel „Beach House“. Die AperolSUNdayVibes machen - aufgrund der Wettervorhersage wurde der Termin um einen Tag verschoben - am Sonntag um 14 Uhr im Montego Beach Club Station.

Datsche: Das Wochenende klingt bis in den September hinein in der Datsche in Buckau aus. Geöffnet hat das Freiluftlokal in der Karl-Schmidt-Straße 43, Zufahrt über die Sandbreite, am Sonntag ab 14 Uhr.