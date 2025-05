Ob mit dem Fahrrad oder mit dem Bollerwagen und ein paar Kisten Bier: Überall sah man am Vatertag gut gelaunte Leute umherziehen. Eine breite Auswahl an Kulinarischem und ein großer Gottesdienst mit Posaunenbläsern: Das wurde an Himmelfahrt geboten.

Das war am Vatertag 2025 in Parey an der Elbe los

In Zerben vergnügten sich zahlreiche Fußgänger und Radfahrer am „Eiswerk“ und beim Fischereibetrieb Riedel.

Parey/Bergzow/Zerben. - Fahrrad, Motorrad oder Bollerwagen dürften die häufigsten Gefährte gewesen sein, mit denen am Vatertag umhergezogen wurde. Aber auch Exoten, darunter Oldtimer und Kutschen, sind unterwegs zu bestaunen gewesen.

Viel los war auch in Parey. Louis Hantelmann

Stationen entlang des Elberadweges hat es zahlreiche gegeben. Diese reichten von Schwein am Spieß in Derben über ein Familienfest bei „Dein Lieblingsplatz“ in Parey bis nach Zerben, wo unter anderem der Fischereibetrieb Riedel sowie das Eiswerk geöffnet hatten.

Himmelfart 2025: Das war in Parey am Vatertag los

Ausgestattet mit zwei Ponystärken gehörte die Kutsche zu einem der selteneren Gefährte, die man am Vatertag gesehen hat. Fotos (3): Louis Hantelmann

Angesichts des guten Wetters durften sich die Veranstalter über hohe Besucherzahlen freuen. „Es ist schön, dass so viel los ist. Es wird jedes Jahr mehr“, freut sich Reinhard Riedel, Inhaber des Fischereibetriebes. Ähnlich gute Laune hatte man beim neu eröffneten „Eiswerk“ am Ortsrand in Zerben, wo viele einen Zwischenstopp eingelegt haben. Auf der angrenzenden Wiese konnten Kinder zudem ein paar Runden auf Pferden und Ponys drehen.

Posauenbläser aus Genthin und von der Stremme begleiteten den Gottesdienst unter freiem Himmel in Bergzow. Foto: Steffen Reichel

Zum regionalen Himmelfahrts-Gottesdienst unter freiem Himmel konnte Pfarrer Martin Vibrans in Bergzow etwa 50 Christen aus den Kirchspielen Genthin, Stremme und Elbe-Parey begrüßen. Für die Musik sorgten Posaunenbläser aus Genthin und von der Stremme. Nach der Andacht hatten die Bergzower alle Gäste zum gemütlichen Brunch eingeladen.