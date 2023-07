Alexandra Janzen tritt am Sonnabend in Magdeburg auf.

Magdeburg - Musik und Poesie, Schiffsfahrten, Kino und der Abend im Zoo - der Magdeburger Veranstaltungskalender bietet auch am Samstag, den 29. Juli 2023, ein buntes Programm aus Kultur und Unterhaltung. Die Volksstimme hat die Tipps auf dieser Seite zusammengetragen. Für die Partys in den Magdeburger Clubs am Wochenende vom 29. und 20. Juli 2023 gibt es eine eigene Seite. Und zu den Tipps für Freitag, den 28. Juli 2023, geht es hier.

Alexandra Janzen spielt im Volksbad Buckau in Magdeburg

Die Berliner Popmusikerin Alexandra Janzen ist am Sonnabend auf einem Konzert im Volksbad Buckau in Magdeburg zu erleben in der Karl-Schmidt-Straße 56. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Musikerin zeichnet sich durch ihre herzliche, mutige, klare und authentische Art aus. In ihren Texten geht sie in die Tiefe und behandelt sowohl persönliche als auch gesellschaftliche Themen. Ihr Bandsound ist unverkennbar und vereint rockige und elektronische Einflüsse. Ihre Lieder sind wie gute Freunde, die Kraft geben und umarmen. Alexandra möchte mit ihrer Musik dazu ermutigen, aus der Komfortzone auszubrechen und neue Wege zu gehen.

Schon mit zwölf Jahren schrieb sie ihren ersten Song am Klavier und wurde kurz darauf Frontfrau in einer Schulband. Nach dem Abitur studierte sie an einer angesehenen Berufsfachschule für Popularmusik, wo sie das Songwriting und die Bandarbeit erlernte. Durch eine glückliche Fügung wurde sie Frontfrau der Band Alev und tourte erfolgreich durch China und Europa.

Kino im Garten des Magdeburger Studiokinos

Filme unter freiem Himmel bietet am Sonnabend und am Sonntag das Studiokino im Moritzplatz in Magdeburg im Rahmen der Reihe Studiogarten Sommer-Open-Air. Beginn ist jeweils um 21.15 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet die Filmvorführung in Studioklub statt.

Am Sonnabend steht zunächst „Mittagsstunde“ auf dem Programm. Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Dörte Hansen erzählt von Ingwer Feddersen – Ende vierzig, mit einer Dozentenstelle in Kiel –, der in seine Heimat zurückkehrt, um seine Eltern zu pflegen. Das nordfriesische Brinkebüll hat jedoch mit dem Ort seiner Kindheit nur noch wenig zu tun. Am Sonntag dann läuft „Was man von hieraus sehen kann“.

Abend im Magdeburger Zoo

Noch an drei Abenden öffnet der Magdeburger Zoo in diesen Wochen von 18 bis 22 Uhr seine Pforten für Nachtschwärmer. Begleitet von Musik, Kunst und Kulinarik flanieren die Besucher bei abendlicher, zauberhafte Atmosphäre durch den Zoo.

Am Sonnabend stehen Peter-Maffay- und Elvis-Doubles sowie Jan Sichting auf der Bühne. Nächste Woche ist noch einmal für Freitag und Sonnabend Programm angesagt.

Public Poetry Scream am Magdeburger Hundertwasserhaus

Der Magdeburger Förderverein der Schriftsteller bringt den „Public Poetry Scream“ zurück, eine wöchentliche Veranstaltung, bei der das Publikum eingeladen ist, Texte von Lieblingsautoren oder eigene Texte vorzutragen. Die Veranstaltungen finden am Hundertwasserhaus statt und laufen bis 19. August, jeweils samstags von 14 bis 14.45 Uhr.

Interessierte können sich im Voraus anmelden, und es sind auch kurze Texte oder Gedichte in anderen Sprachen willkommen. Das Format bietet eine breite Palette von lyrischen, poetischen und humorvollen Beiträgen und ist für alle offen, die Freude am Vortragen haben. Willkommen sind bei den Veranstaltungen neben denen, die Text vortragen möchten, auch Zuschauer.

Fahrt im Kanal mit der Weißen Flotte

Am Wochenende fahren die Schiffe der Weißen Flotte noch ab Schiffshebewerk: Jeweils um 11 und 14 Uhr zur Wasserstraßenkreuzfahrt „Kleine Acht“ und im 12 Uhr zur Trogbrückenfahrt , am Sonnabend zudem um 15 Uhr zur Schleusenfahrt mit Trogbrücke, am Sonntag zudem um 10 und 15 Uhr mit weiteren Trogbrückenfahrten. Eine Abendfahrt am Sonnabend ist ausverkauft.

Der Schiffsanleger Petriförder wird bis einschließlich Sonntag nicht bedient. Grund ist das Niedrigwasser in der Elbe.