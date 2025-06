Im Theater Magdeburg steht das neue Stück „Schrei so laut du kannst“ auf dem Spielplan. Die Handlung ist inspiriert von der Band Tokio Hotel. Was ihre Geschichte für die Bühne besonders macht und warum das Theater der Band rund um die Kaulitz-Zwillinge ein Stück widmet.

Magdeburg. - Sie fallen auf, sie polarisieren und sind weltweit erfolgreich - bis heute: Tokio Hotel. Die Band, die sich in Magdeburg gegründet hat, ist 2005 mit ihrem Song „Durch den Monsun“ über Nacht erfolgreich geworden. Der Durchbruch ist also genau 20 Jahre her. Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz sind größtenteils in Loitsche (Börde) aufgewachsen, Schlagzeuger Gustav Schäfer und Bassist Georg Listing wohnten in Magdeburg.