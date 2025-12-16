Das Gedenken an die Opfer des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt erhält einen weiteren zentralen Ort. Ein Gedenkstein soll mahnen. Wann er eingeweiht wird.

Tränen im Gesicht: Gedenkstein für Anschlagsopfer in Magdeburg ist da

Innehalten zum Jahrestag des Attentats auf Weihnachtsmarkt

Noch eingezäunt: Der künftige Gedenkstein für die Opfer des grausamen Anschlags vom 20. Dezember 2024 auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg.

Magdeburg. - Er ist tonnenschwer und rund 1,50 Meter hoch: Ein Gedenkstein erinnert künftig an die unschuldigen Opfer des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Wann der Findling eingeweiht wird.