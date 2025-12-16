weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Innehalten zum Jahrestag des Attentats auf Weihnachtsmarkt: Tränen im Gesicht: Gedenkstein für Anschlagsopfer in Magdeburg ist da

Innehalten zum Jahrestag des Attentats auf Weihnachtsmarkt Tränen im Gesicht: Gedenkstein für Anschlagsopfer in Magdeburg ist da

Das Gedenken an die Opfer des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt erhält einen weiteren zentralen Ort. Ein Gedenkstein soll mahnen. Wann er eingeweiht wird.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 16.12.2025, 15:00
Noch eingezäunt: Der künftige Gedenkstein für die Opfer des grausamen Anschlags vom 20. Dezember 2024 auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg.
Noch eingezäunt: Der künftige Gedenkstein für die Opfer des grausamen Anschlags vom 20. Dezember 2024 auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Foto: Rainer Schweingel

Magdeburg. - Er ist tonnenschwer und rund 1,50 Meter hoch: Ein Gedenkstein erinnert künftig an die unschuldigen Opfer des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Wann der Findling eingeweiht wird.