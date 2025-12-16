EIL
Innehalten zum Jahrestag des Attentats auf Weihnachtsmarkt Tränen im Gesicht: Gedenkstein für Anschlagsopfer in Magdeburg ist da
Das Gedenken an die Opfer des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt erhält einen weiteren zentralen Ort. Ein Gedenkstein soll mahnen. Wann er eingeweiht wird.
Aktualisiert: 16.12.2025, 15:00
Magdeburg. - Er ist tonnenschwer und rund 1,50 Meter hoch: Ein Gedenkstein erinnert künftig an die unschuldigen Opfer des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Wann der Findling eingeweiht wird.