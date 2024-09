Mit „The Last “ heißt es, Abschied zu nehmen: Die namhafte Location in Magdeburg schließt für immer. Wie läuft der Abschied? Warum das Ende? Und was kommt nun?

Magdeburg. - An zwei Abenden wird am 20. und 21.9.2024 die Party „The Last - Aerosol Arena Closing“ gefeiert. Das Line-up in den Clubs in Magdeburg und zum letzten Mal für die Aerosol-Arena gibt es auf einer wöchentlich aktualisierten Extraseite der Volksstimme. Nach den Partys heißt es, kleinere Brötchen zu backen für die Magdeburger Subkultur. Denn bei den beiden Abenden in der Aerosol-Arena auf dem Areal der früheren Konsum-Bäckerei am Klosterkamp im Industriehafen handelt es sich keineswegs um den Abschluss der Freiluftsaison. Es handelt sich um das endgültige Aus für diese Lokalität. Wie konnte es soweit kommen? Was kommt danach? Und wie läuft der Abschied?