Tanzen in Magdeburg - Partys in Magdeburg

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das Wochenende vom 20. bis 22. September 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus den verschiedenen Locations zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Insel der Jugend: Nach dem Mädness-Konzert am 20.9. ab 19 Uhr öffnen sich auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 um 23 Uhr die Türen für "Hip Hop Hooray" mit DJ Taip und Hip-Hop von Oldschool über Newschool und Deutschrap bis Amiklassiker. King Kong Kicks "Indie Pop Party" beginnt am 21.9. m 23 Uhr.

Aerosol Arena: Laut den Veranstaltern von "The Last - Aerosol Arena Closing" ist das Gelände am Klosterkamp 4 verkauft, so dass am 20. und 21.9. jeweils ab 20 Uhr hier die letzten Partys stattfinden. Am Freitag sind Cosa Nostra, Nekro & Mirosin, GTown & Akros, E-Bit & Blacky, Schnellstedt & Zodiac, CRNX, Syndrome, Barrix und Canard mit dabei, am Samstag Entzugszklinique vs. Blotexx, Echse & Anubis & Brixxter, Dini Ti Amo vs. Hetzer, Kratox, Stoned & Keenbock, Schuko & Wallz vs. Inspektor sowie Blotexx vs. Korgs & Nuttn.

Montego Beachclub: Im Montego Beachclub unweit des Heinrich-Heine-Platzes gibt es freitags die Deliriouz Time. Am Sonnabend verwandelt er sich in ein Beach House.

Boys’n’Beats: Im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, beginnt die Party "Celebrate" am 20.9. um 23 Uhr. DJ Josy ist am 21.9. ab 23 Uhr unter dem Titel "Back in Time" zu Gast.

Ellen Noir: "Locker und flockig" geht es am 21.9. ab 22 Uhr im Ellen Noir im Bahnhof Buckau zu. Auf dem einen Floor legen Asmodezz, Echse vs Anubis vs Synthetik, Flocas vs Togs, Sandro Bader, DJ Decline sowie Krause vs Trypsin, auf dem anderen Anithrox, Fehlfunktion, Schickzo, Klangexperte und Dicht auf. Bis 0 Uhr ist der Eintritt frei.

Buttergasse: Am 20.9. läuft ab 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 die "Trinkfest - Malle Party" mit DJ M&M mit Après-Ski, Ballermann-Hits und Schlagern. "Mama geht tanzen" heißt es am Tag darauf ab 20 Uhr. Um 23 Uhr folgt die zweite Party des Abends mit Fappe & Bru. Dann wird es in dem Club technoid.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 beginnt am 20.9. ab 23 Uhr "Yolo die 2010er Party" mit DJ Florence. EDM und Mainstream stehen am 21.9. ab 23 Uhr bei "Down eskaliert" mit DJ Senhore Hemp auf dem Plan.

Geheimclub: "Welcome to Hell" werden die Besucher des Geheimclubs in der Münchenhofstraße 37 am 20.9. ab 23 Uhr zu Hardcore, Uptempo und Gabber begrüßt. "Never Stop" heißt die Party am 21.9. ab 22 Uhr mit DXTN, Chera und Laroor. Auf dem zweiten Floor laufen Trance Classics. Bis 0 Uhr ist der Eintritt frei.

Prinzzclub: Für die Halberstädter Straße 113a steht im Prinzzclub am 20.9. die Party "Wyld" mit DJ Sicstyle ab 23 Uhr im Kalender. Am 21.9. erwarten die Gäste "Shake it off" mit DJ Alex Martura und Pop-Hits, ebenfalls ab 23 Uhr.

Marco Polo: Zur "2010er Party" mit DJ Florence legt die Marco Polo am 21.9. um 21 Uhr vom Anleger auf der Westseite der Sternbrücke ab. Tickets gibt es allein online im Vorverkauf.

Factory: "Die Mega 90er & 2000er Party" beginnt am 21.9. um 21 Uhr in der Factory. Zugang ist über die Sandbreite 2.

Feuerwache: Schwoof mit DJ Wassi lockt am 21.9. ab 21 Uhr in die Sudenburger Feuerwache. Diese sitzt in der Halberstädter Straße 140.

Idol: Um 21 Uhr beginnt am 21.9. eine Ü30-Party im Idol im Rennebogen 177.

SC Baracke: Im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz beginnt am Sonnabend ab 23 Uhr die Clubnight.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Datsche: In der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43 ist am 22.9. die letzte Party des Jahres im Kalender eingetragen. Beginn ist um 14 Uhr.