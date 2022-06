Trend Self Storage: Magdeburger haben was auf Lager

Warum in Magdeburg immer mehr Hallen mit Mietboxen für Möbel, Reifen und Co. eröffnen. Jetzt auch ein „Hotel der Dinge“.

Magdeburg - In jedem Haushalt sammeln sich Dinge an, die Platz wegnehmen und Keller oder Dachboden zustellen. Wer mehr Stauraum benötigt, für den gibt es jetzt in Magdeburg neue Lösungen. Beim sogenannten Self Storage (Selbstlagerung) mietet man sich Lagerboxen in einer extra dafür gebauten Halle.