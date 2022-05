Trotz Bürgerwunsch in Magdeburg: Warum der wohl kleinste Spielplatz der Stadt nicht größer wird

Er hat nur drei Spielgeräte und die wohl kleinste Fläche aller Spielplätze in Magdeburg - trotz Bürgerwunsch wächst das Areal in Diesdorf nicht.

Die Spielfläche am Etgersleber Weg in Magdeburg ist recht klein und nur mit drei Spielgeräten ausgestattet. daher wünschen sich Anwohner eine Erweiterung.

Magdeburg - Die einen Magdeburger haben einen in ihrem Wohnumfeld und wünschen sich eine Aufwertung, anderen geht es um die Sauberkeit und Pflege der Spielplätze in ihrer Umgebung. Fest steht, dass der Spielplatz am Etgersleber Weg im Stadtteil Diesdorf der einzige ist, der im südlichen Wohngebiet von Diesdorf zu finden und dazu auch noch, nunja recht übersichtlich ist.