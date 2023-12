Verkehr Trotz neuer Brücken in Magdeburg halten vorerst weder Bus noch Bahn am südlichen Werder

Mit Freigabe des neuen Strombrückenzugs in Magdeburg halten ein halbes Jahr lang keine Bahnen und Busse am südlichen Werder. Das stellt Anwohner vor Herausforderungen. Was die Stadt zu möglichen Übergangslösungen sagt.