2021 gab es in der Nähe des Spielplatzes in Magdeburg-Neustadt einen Unfall. Dennoch sieht die Stadtverwaltung keine Notwendigkeit für einen zusätzlichen Fußgängerüberweg.

Aktuell wird der ehemalige Polarspielplatz in Magdeburg-Neustadt umgestaltet.

Magdeburg - Die Fläche an der Wedringer Straße, die bislang als Polarspielplatz bekannt war, wird aktuell umgestaltet. Damit die Kinder, die dort ihre „Reise um die Welt“ erleben sollen, auch sicher ankommen, gab es von der SPD-Ratsfraktion einen Antrag auf einen Fußgängerüberweg und einen Änderungsantrag der Ratsfraktion Grüne/Future! auf alternative verkehrsberuhigende Maßnahmen.

Daraufhin gab es nun eine Information der Stadtverwaltung. Die Haldensleber Straße, die sich in einer Tempo-30-Zone befindet, bilde als untergeordnete Hauptsammelstraße die Verbindung zwischen Hundisburger Straße und Lübecker Straße. Da die Lübecker Straße lediglich als Rechtsabbieger zu befahren ist, könne davon ausgegangen werden, dass die Straße lediglich von Anliegern befahren wird, heißt es darin.

Magdeburger Stadtverwaltung: Genug Möglichkeiten vorhanden

Das Parken am nördlichen Fahrbahnrand ist erlaubt und wird unter hoher Auslastung genutzt. „In der Haldensleber Straße sind an den Kreuzungsbereichen wie Grünstraße oder Kirchhoffplatz ausreichende und sichere Querungsmöglichkeiten vorhanden“, heißt es.

Zusätzlich wurde das Verkehrszeichen „Vorsicht, Kinder!“ aufgestellt. Diese verkehrsberuhigenden Maßnahmen sollen bereits der Erhöhung der Verkehrssicherheit dienen. Es habe auch eine Abfrage bei der Polizei zum Unfallgeschehen auf dem Streckenabschnitt gegeben. Diese habe ergeben, dass es in den vergangenen fünf Jahren insgesamt sechs Verkehrsunfälle gab, davon ein Unfall im Jahr 2021 mit einem leichtverletzten sechsjährigen Kind.

Kontrolle weist keinen Handlungsbedarf auf

„Eine direkte öffentliche Wegebeziehung zwischen der Haldensleber Straße und dem Polarspielplatz in der Neuen Neustadt besteht nicht und ein ausgeprägter punktueller Querungsbedarf ist hier auch nicht vorhanden“, schreibt die Stadtverwaltung. Somit können an dieser Stelle kein Fußgängerüberweg oder eine zusätzliche Querungshilfe geschaffen werden. Die Zuwegung zum Polarspielplatz verläuft offiziell über die Wedringer Straße. Bei einer Vorortkontrolle im September 2023 sei festgestellt worden, dass die vorhandene Querung in Höhe der Grünstraße genutzt werde.

„Da die oben beschriebenen Maßnahmen bereits vorhanden sind, stehen der Verwaltung verkehrsrechtlich keine weiteren Mittel zur Verfügung, um weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen, wie im Änderungsantrag gefordert wird, anzuordnen“, heißt es in der aktuellen Information. Aktuell wird die Fläche noch umgestaltet und soll im Frühjahr fertiggestellt werden.