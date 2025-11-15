Die Berliner KT4D haben Magdeburg nur kurz besucht – jetzt schickt die MVB die Hochflur-Klassiker endgültig in den Ruhestand.

Magdeburg. - Magdeburg verabschiedet sich also bald von den Berliner Tatras – jenen charmanten Hochflur-Kästen, die seit 2020 so taten, als wären sie hier schon immer zu Hause. Man könnte sagen: Sie kamen als „Berliner Leihgabe“, blieben als „Notnagel“ und gehen nun als „Geschichtchen“, nicht Geschichte.