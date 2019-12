Mehrere Jugendliche haben in Magdeburg einen jungen Mann geschlagen und getreten. Er musste ärztlich versorgt werden.

Magdeburg (vs) l Ein 20-jähriger Magdeburger ist am Sonntagabend am Neustädter Platz beraubt worden. Die Beute: ein leerer Turnbeutel.

Der 20-Jährige befand sich laut Polizei gegen 19.20 Uhr im Bereich der Haltestelle Neustädter Platz, als er auf eine Personengruppe von 5 bis 6 Jugendlichen, augenscheinlich arabischer Herkunft, traf. Der Magdeburger wurde nach Zigaretten gefragt, was er verneinte, da er keine Zigaretten besaß. Plötzlich wurde er unvermittelt von hinten zu Boden gestoßen und geschlagen und getreten.

Eine Person entriss dem 20-Jährigen seinen leeren Turnbeutel. Im Anschluss flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Der Magdeburger erlitt Verletzungen, welche ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.