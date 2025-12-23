Jetzt live:
Kein Verständnis für dreisten Diebstahl Weihnachtsbaum aus Holz vom Kirchplatz gestohlen - Bewohner von Niegripp setzen auf Videoüberwachung
Der Niegripper Heimatverein hat die Deko für den Kirchvorplatz selbst angefertigt. Jetzt herrscht großes Unverständnis im Ortsteil von Burg. Der Baum aus Holz wurde gestohlen. Die Gemeinde reagiert jetzt mit Videoüberwachung.
Niegripp - Hell erleuchtet standen auf dem Kirchvorplatz in Niegripp ein großer Holzstern und drei Tannenbäume: Die Weihnachtsdeko hat der preisgekrönte Heimatverein selbst gebastelt. Groß ist jetzt die Enttäuschung, denn einer der Bäume fehlt, nachdem er nachts einfach von Unbekannten gestohlen wurde.