Der Niegripper Heimatverein hat die Deko für den Kirchvorplatz selbst angefertigt. Jetzt herrscht großes Unverständnis im Ortsteil von Burg. Der Baum aus Holz wurde gestohlen. Die Gemeinde reagiert jetzt mit Videoüberwachung.

Weihnachtsbaum aus Holz vom Kirchplatz gestohlen - Bewohner von Niegripp setzen auf Videoüberwachung

Selbstgebastelte Bäume und weihnachtliche Lichterketten waren verführerisch für Diebe: Ein Weihnachtsbaum wurde vom Kirchvorplatz in Niegripp gestohlen.

Niegripp - Hell erleuchtet standen auf dem Kirchvorplatz in Niegripp ein großer Holzstern und drei Tannenbäume: Die Weihnachtsdeko hat der preisgekrönte Heimatverein selbst gebastelt. Groß ist jetzt die Enttäuschung, denn einer der Bäume fehlt, nachdem er nachts einfach von Unbekannten gestohlen wurde.