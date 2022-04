TV-Star: Schauspieler aus Magdeburg bei RTL-Serie "Unter Uns" zu Gast

Magdeburg (vs) - Ab dem 11. April 2022 um 17.30 Uhr wird der gebürtige Magdeburger Philipp Boos bei der RTL-Serie "Unter uns" als Gast-Star auftreten. Eine alte kölsche Kneipe wird zum Tatort und sorgt für Nervenkitzel bei „Unter uns“.

Viviens (Sharon Sophie Berlinghoff) Mann Tobias (Patrick Müller) wird entführt. Um ihn zu finden, gibt sich Vivien als Stripperin aus. Eine Spur weist auf eine kölsche Kneipe hin. Als sexy Tänzerin getarnt, heuert Vivien in der zwielichtigen Spelunke an. Was wird sie dort herausfinden und kann sie Tobias retten?

Derweil taucht Viviens Vater (Philipp Boos) in Köln auf. Doch anstelle seiner Tochter, die er verlassen hat, als sie sehr klein war, zu besuchen, macht Daddy lieber weiter krumme Geschäfte.

„Tatsächlich habe ich schon öfter verruchte Charaktere gespielt. Meine allererste Rolle in einem Kurzfilm in Hannover fing schon damit an: ein Typ von der Straße, zwielichtige Geschäfte und ein Faible für die Unterwelt. Guido Schütze war bisher aber der Netteste von allen.“, schmunzelt Schauspieler Philipp Boos.

Philipp Boos als Viviens Vater. Foto: RTL/Picture Puzzle Medien/Stefan Behrens

Gaststar Philipp Boos wurde 1981 in Magdeburg geboren und stammt aus einer Schaustellerfamilie. Bereits als Kind jobbte er am Kinderkarussell und half später in der Schießbude seines Opas aus. An der Universität Leipzig studierte er Kulturwissenschaften, Journalistik und BWL auf Magister und arbeitete danach ein Jahr als Journalist in Argentinien.

Hier begann auch die Liebe zur Schauspielerei mit ersten Workshops in Buenos Aires. Philipp Boos spielte in zahlreichen TV-Produktionen, u.a. „Familie Dr. Kleist“ (ARD), „SOKO Potsdam“ (ZDF), „Marie fängt Feuer“ (ZDF) oder „Alles was zählt“ (RTL). Privat ist er gerne sportlich unterwegs.