Vor einem Jahrzehnt änderte man den Fokus der Dorf- und Straßenerneuerung. Die Leader-Förderungen von heute, sie können – und sollen – keinerlei Abhilfe schaffen.

Gepflasterte, geschotterte und zunehmend, wenn überhaupt, notdürftig geflickte Straßen, hier Lenzstraße, sind in Atzendorf keinerlei Seltenheit.

Staßfurt - Mehrere Ortsteile beklagen dieser Tage schlechte Straßen, Wege und Plätze. Die Anwohner von Atzendorfs Friedrich-Engels-Straße etwa sehen sich, ihre Gäste, Häuser und Fahrzeuge zunehmend einem besonderen Sicherheitsrisiko ausgesetzt. Die wohl tiefsten Wasserlöcher der Stadt fließen langsam komplett über. Abhilfe ist frühestens mit der zweiten Sitzungsrunde des Stadtrats, von April an, zu erwarten. Die Kommune erarbeitet derzeit ein umfangreicheres Konzept, das einen Überblick zu Erschließung und Sanierung besonders betroffener Distrikte liefern soll.