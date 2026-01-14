Mietwagendienste im Kreuzfeuer Magdeburg denkt über Mindestpreise für Uber nach
Dumpingpreise auf der einen Seite - Existenznöte auf der anderen: In Magdeburg wird darüber nachgedacht, Mindestpreise für Mietwagendienste wie Uber einzuführen. Was es damit auf sich hat.
Aktualisiert: 14.01.2026, 12:55
Magdeburg. - Städte wie Hannover und Heidelberg machen es vor, Magdeburg könnte nachziehen. In der Landeshauptstadt könnten Mindestpreise für Mietwagendienste wie Uber eingeführt werden. Hintergrund: Deren Dumpingpreise bringen Taxiunternehmen in Existenznöte.