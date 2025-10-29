weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Uber: Taxi-Alternative startet mit App und Fixpreis in Magdeburg

Erste Stadt in Sachsen-Anhalt Uber nun auch in Magdeburg: Was die amerikanische Alternative zu Taxis zu bieten hat

Die US-amerikanische Fahrtenvermittlung Uber startet offiziell in Magdeburg – Fahrzeuge mit dem bekannten Logo sind bereits unterwegs. Was Fahrgäste nun wissen sollten und wie die App funktioniert.

Von Romy Bergmann Aktualisiert: 30.10.2025, 10:06
Ganz neu: Uber bietet seine Dienste nun auch in Magdeburg an. Hier ein Mietwagen vor dem Allee-Center auf der Ernst-Reuter-Allee.
Ganz neu: Uber bietet seine Dienste nun auch in Magdeburg an. Hier ein Mietwagen vor dem Allee-Center auf der Ernst-Reuter-Allee. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Das US-Unternehmen Uber gilt weltweit als eine der bekanntesten Alternativen zum klassischen Taxi. Nun ist der Fahrdienst auch in Magdeburg aktiv – als erste Stadt in Sachsen-Anhalt. Wie Fahrgäste den alternativen Dienst nutzen können.