Die US-amerikanische Fahrtenvermittlung Uber startet offiziell in Magdeburg – Fahrzeuge mit dem bekannten Logo sind bereits unterwegs. Was Fahrgäste nun wissen sollten und wie die App funktioniert.

Uber nun auch in Magdeburg: Was die amerikanische Alternative zu Taxis zu bieten hat

Ganz neu: Uber bietet seine Dienste nun auch in Magdeburg an. Hier ein Mietwagen vor dem Allee-Center auf der Ernst-Reuter-Allee.

Magdeburg. - Das US-Unternehmen Uber gilt weltweit als eine der bekanntesten Alternativen zum klassischen Taxi. Nun ist der Fahrdienst auch in Magdeburg aktiv – als erste Stadt in Sachsen-Anhalt. Wie Fahrgäste den alternativen Dienst nutzen können.