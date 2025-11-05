Uber ist neu in Magdeburg – und gilt als Alternative zum Taxi. Doch wie schlägt sich der Dienst im Alltag? Zwei Reporterinnen machen den Praxistest: gleiche Strecke, gleiche Zeit, unterschiedliche Wege.

Uber oder Taxi? Reporterinnen testen, wer schneller und günstiger durch Magdeburg kommt

Im Praxistest: Die Uber-App zeigt, wie schnell und unkompliziert sich Fahrten in Magdeburg buchen lassen. Die Volksstimme hat es ausprobiert.

Magdeburg. - Uber ist nun offiziell auch in Magdeburg verfügbar – als erste Stadt in Sachsen-Anhalt. Die US-Fahrtenvermittlung gilt weltweit als Alternative zum Taxi. Doch wie gut funktioniert das in der Praxis? Zwei Volksstimme-Reporterinnen haben den Test gemacht: Die eine bestellt sich ein Taxi, die andere bucht über die Uber-App. Wer kommt schneller an - und wer zahlt mehr?