Uber ist neu in Magdeburg – und gilt als Alternative zum Taxi. Doch wie schlägt sich der Dienst im Alltag? Zwei Reporterinnen machen den Praxistest: gleiche Strecke, gleiche Zeit, unterschiedliche Wege.

Von Romy Bergmann und Johanna Flint 05.11.2025, 17:30
Im Praxistest: Die Uber-App zeigt, wie schnell und unkompliziert sich Fahrten in Magdeburg buchen lassen. Die Volksstimme hat es ausprobiert.
Im Praxistest: Die Uber-App zeigt, wie schnell und unkompliziert sich Fahrten in Magdeburg buchen lassen. Die Volksstimme hat es ausprobiert. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Uber ist nun offiziell auch in Magdeburg verfügbar – als erste Stadt in Sachsen-Anhalt. Die US-Fahrtenvermittlung gilt weltweit als Alternative zum Taxi. Doch wie gut funktioniert das in der Praxis? Zwei Volksstimme-Reporterinnen haben den Test gemacht: Die eine bestellt sich ein Taxi, die andere bucht über die Uber-App. Wer kommt schneller an - und wer zahlt mehr?