In Magdeburg wurde die diesjährige CSD-Parade mit einem Umzug durch die Innenstadt gefeiert. Weit über Tausend Menschen tanzten zur Technomusik hinter den Demowagen her.

Magdeburg - Weit über Tausend Magdeburger und Besucher der Stadt zogen am 20. August 2022 durch die Innenstadt, um für Toleranz und Liebe zu demonstrieren. Der CSD Magdeburg hatte zum Umzug aufgerufen. Das diesjährige Motto lautete „Queer Europe: Never gonna give you up!“.

Mit mehreren Lkw ging es vom Alten Markt aus über Ernst-Reuter-Allee und Breiten Weg zunächst zum Domplatz. Laute Technomusik begleitete die Demoteilnehmer, die hinter den Fahrzeugen tanzten.

Die CSD-Parade 2022 zieht durch die Magdeburger Innenstadt. Foto: Stefan Harter

Nach einer Ehrenrunde um das Karree führte der Weg weiter zum Hasselbachplatz und zurück zum Alten Markt, wo bis zum Abend das CSD-Stadtfest gefeiert wird. Regenbogenflaggen waren allerort zu sehen sowie fantasievolle Kostüme.

Die Demonstration ist der Höhepunkt der diesjährigen CSD-Aktionswochen vom 5. bis 21. August. Zum Auftakt war vor dem Magdeburger Rathaus die Regenbogenflagge gehisst worden. Oberbürgermeisterin Simone Borris ist Schirmherrin der Aktionswochen. Zahlreiche Veranstaltungen für die queere Gemeinschaft fanden seitdem statt.

Der Christopher Street Day (CSD) ist ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag von und für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intergender, wie der CSD Magdeburg informiert. Er geht zurück auf Proteste der Homosexuellen-Bewegung in den USA im Jahr 1969.

