weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Beförderung im Vergleich: Uber fordert Taxi im Feierabend heraus

Reporterinnen machen den Test Uber vs. Taxi: Wer kommt schneller und günstiger durch den Magdeburger Feierabendverkehr?

Seit einigen Tagen ist Uber in Magdeburg – und gilt als Alternative zum Taxi. Doch wie schlägt sich der Dienst im Alltag? Zwei Reporterinnen machen den Praxistest: Wer ist schneller und wer fährt günstiger?

Von Romy Bergmann und Johanna Flint Aktualisiert: 06.11.2025, 14:18
Im Praxistest: Die Uber-App zeigt, wie schnell und unkompliziert sich Fahrten in Magdeburg buchen lassen. Die Volksstimme hat es ausprobiert.
Im Praxistest: Die Uber-App zeigt, wie schnell und unkompliziert sich Fahrten in Magdeburg buchen lassen. Die Volksstimme hat es ausprobiert. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Uber ist nun offiziell auch in Magdeburg verfügbar – als erste Stadt in Sachsen-Anhalt. Die US-Fahrtenvermittlung gilt weltweit als Alternative zum Taxi. Doch wie gut funktioniert das in der Praxis? Zwei Volksstimme-Reporterinnen haben den Test gemacht: Die eine bestellt sich ein Taxi, die andere bucht über die Uber-App. Wer kommt schneller an – und wer zahlt mehr?