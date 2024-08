Der Magdeburger Traditionsbäcker Braune musste mangels Nachfolger nach 112 Jahren schließen. Jetzt gibt es in dem Stadtfelder Geschäft aber bald wieder Brot und Brötchen.

Magdeburg - Die lange Schlange beim Magdeburger Bäcker Braune ist lange Geschichte. Vor allem am Wochenende standen sich die Stadtfelder die Beine in den Bauch, um Brot und Brötchen zu kaufen, die in der Backstube im Hinterhaus zubereitet wurden. Weil es keinen Nachfolger gab, musste der Kiezladen jedoch Anfang 2022 schließen – nach 112 Jahren.