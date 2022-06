Ukraine-Krieg: Mit ausrangierten Postautos aus Magdeburg rollt Hilfe in die Krisenregionen

Romana Myslitska hier an einem der gelben Autos, mit denen früher Post transportiert wurde. Jetzt liefert das Unternehmen ihres Vaters damit Hilfsgüter in die Ukraine.

Magdeburg - Ein gelbes Auto steht neben dem anderen auf dem Gelände der Firma Inter M GmbH am August-Bebel-Damm in Magdeburg-Rothensee. Zumindest ein Teil davon wurde auch in die Ukraine verkauft. Doch mit Ausbruch des Krieges seien diese Handelsbeziehungen vollständig zum Erliegen gekommen. Dennoch verlassen regelmäßig Fahrzeuge den Hof in Richtung der polnisch-ukrainischen oder rumänisch-ukrainischen Grenze.