Spende Ukraine-Krieg: Pfeiffersche Stiftungen schicken Hilfstransport von Magdeburg nach Dnipro

Die Pfeifferschen Stiftungen mit Hauptsitz in Magdeburg-Cracau haben einen Spendenkonvoi mit medizinischen Geräten in die Ostukraine geschickt. Güter kommen in den Krankenhäusern im Krisengebiet zum Einsatz.