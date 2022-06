Ukraine-Krieg: Raketen auf Magdeburgs Partnerstadt Saporischja

Schäden an der Infrastruktur und Flüchtlinge aus Mariupol - das ist Kriegsalltag in Saporischja. Sie ist die Partnerstadt Magdeburgs.

Julia Steblena, die aus Magdeburgs Partnerstadt Saporischja in der Ukraine geflohen ist, steht mit ihrem Gepäck im Theatersaal der ukrainischen Gesellschaft. Sie wird in Portugal erwartet.

Saporischja - Zwei russische Raketen sind gestern in Magdeburgs Partnerstadt Saporischja im Südosten der Ukraine eingeschlagen, wie Oleksandr Starukh von der Gebietsverwaltung via Internet berichtete. Eine der Raketen traf das Gelände des Botanischen Gartens, eine andere schlug an einem Bahnhof ein. Ein Nachrichtenportal berichtet unter Berufung auf die Polizei, dass bei diesem Angriff ein Mensch verletzt wurde. Schäden habe es auch an dem Bahnhof selbst sowie an einem Wohnheim der Universität gegeben.