Ironie trifft in den Texten und Liedern von Ulla Meinecke auf Poesie. Zu einem Auftritt kommt die Wegbegleiterin von Udo Lindenberg am 8.2.2026 nach Magdeburg.

Magdeburg. - Alltägliche Beobachtungen und erzählerische Songs stehen im Fokus eines Abends mit Ulla Meinecke, an dem Musik und Sprache eng zusammenrücken. Am Sonntag, 8. Februar 2026, ist sie mit ihrem Programm „25 Songs & Geschichten“ im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 zu Gast. Um 20 Uhr beginnt ein Konzert, das Lieder und Erzählungen miteinander verbindet. Mit dem Auftritt wird der ursprünglich für den 16. November geplante Auftritt nachgeholt.

Auch interessant: Tickets zum Auftritt von Ulla Meinecke in Magdeburg gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Was die Musik von Ulla Meinecke ausmacht

Seit mehr als drei Jahrzehnten prägt Ulla Meinecke mit ihren Texten und Melodien die deutsche Musik- und Kulturlandschaft. Ihre Songs greifen Szenen des Alltags auf und verdichten sie zu Geschichten über Beziehungen, Nähe und Distanz. Ironie und Poesie stehen dabei nebeneinander und strukturieren die Texte, die sie mit ruhiger Stimme vorträgt.

Neben bekannten Titeln aus ihrem Repertoire fließen neue Lieder in das Programm ein. Zwischen den Songs erzählt Ulla Meinecke von Hintergründen, Entstehungsprozessen und persönlichen Beobachtungen. Viele Konzerte und Lesungen sowie mehrere veröffentlichte Alben bilden den Hintergrund dieses Abends, der Musik und Erzählung gleichberechtigt nebeneinanderstellt und Raum für Geschichten lässt, die dem Besonderen im Gewöhnlichen nachgehen.

Begleitet wird sie von dem Multiinstrumentalisten Reimar Henschke, der die Stücke musikalisch ausgestaltet.

Was Ulla Meinecke mit Udo Lindenberg verbindet

Ulla Meinecke wurde 1953 in Südhessen geboren und wuchs in Niedersachsen auf. Ins Musikgeschäft gekommen ist Ulla Meinecke durch niemand geringeren als Udo Lindenberg. Sie schickte ihm eine Kassette zu, weil er gerade Musikerinnen für eine Frauenband suchte. Nach einem Treffen mit dem Panik-Rocker zog sie 1976 nach Hamburg, um Lindenbergs Büro zu leiten.

Parallel verfolgte sie ihre eigene musikalische Karriere – ebenfalls mit seiner Unterstützung. Ihr erstes Album „Von toten Tigern und nassen Katzen“ erschien 1977. Das zweite Album „Meinecke Fuchs“, dass ihr schließlich auch zum Durchbruch verhalf. Es folgten zwei gemeinsame Tourneen mit Udo Lindenberg, bevor Ulla Meinecke nach Berlin zog und dort ihren eigenen Stil weiterentwickelte.