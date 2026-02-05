Eil
Behörde in der Klemme Raumkrise in Blankenburg: Wasserschaden bremst Pläne für neues Verwaltungsgebäude
Die Verwaltung in Blankenburg sucht dringend Platz – doch nach der Sperrung von Haus II gibt es nun den nächsten Rückschlag. Im möglichen Ersatzgebäude hat ein Rohrbruch erhebliche Schäden verursacht.
Aktualisiert: 05.02.2026, 17:27
Blankenburg. - Nach der Sperrung des mit Schadstoffen belasteten Hauses II der Blankenburger Stadtverwaltung ist die Raumnot immer noch groß. Auf der Suche nach Lösungen hat es neben einem neuen Ausweichquartier auch einen Rückschlag gegeben.