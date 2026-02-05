weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Blankenburg: Wasserschaden bremst Pläne für neues Verwaltungsgebäude

Eil
Amtliche Unwetterwarnungen in Sachsen-Anhalt: Massive Glättegefahr durch gefrierenden Regen
Amtliche Unwetterwarnungen in Sachsen-Anhalt: Massive Glättegefahr durch gefrierenden Regen

Behörde in der Klemme Raumkrise in Blankenburg: Wasserschaden bremst Pläne für neues Verwaltungsgebäude

Die Verwaltung in Blankenburg sucht dringend Platz – doch nach der Sperrung von Haus II gibt es nun den nächsten Rückschlag. Im möglichen Ersatzgebäude hat ein Rohrbruch erhebliche Schäden verursacht.

Von Jens Müller Aktualisiert: 05.02.2026, 17:27
Das Gebäude-Ensemble von Stadt- und Kreisverwaltung in Blankenburg aus der Vogelperspektive - mit der ehemaligen Kreismusik-/Kreisvolkshochschule (links unten), dem Haupthaus am Faktoreihof (rechts), dem Haus III an der Harzstraße (unten) sowie dem Haus II entlang der Krummen Straße und der Vincentstraße (oben).
Das Gebäude-Ensemble von Stadt- und Kreisverwaltung in Blankenburg aus der Vogelperspektive - mit der ehemaligen Kreismusik-/Kreisvolkshochschule (links unten), dem Haupthaus am Faktoreihof (rechts), dem Haus III an der Harzstraße (unten) sowie dem Haus II entlang der Krummen Straße und der Vincentstraße (oben). Foto: Maximilian Paries/SEM

Blankenburg. - Nach der Sperrung des mit Schadstoffen belasteten Hauses II der Blankenburger Stadtverwaltung ist die Raumnot immer noch groß. Auf der Suche nach Lösungen hat es neben einem neuen Ausweichquartier auch einen Rückschlag gegeben.