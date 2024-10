Magdeburg - An der Lidl-Filiale in der Thietmarstraße, Stadtteil Neustädter Feld in Magdeburg, herrscht derzeit Baustelle: Seit Tagen wird der Standort direkt an der Tangente komplett umgestaltet.

Nun gab die Supermarkt-Kette in einer Pressemitteilung bekannt, dass der Markt ab kommenden Donnerstag, 17. Oktober, wieder seine Türen mit einem „neuen Filialauftritt“ für Kunden öffnet.

Lidl hat seinen Standort im Magdeburger Stadtteil seit mehr als 20 Jahren

Die Filiale existiert seit mittlerweile 26 Jahren und misst nach der Wiedereröffnung eine Verkaufsfläche von knapp 1.000 Quadratmetern.

Auf der Parkfläche finden 64 Besucher Platz. Neben dem Eröffnungstag am 17. Oktober 2024 wird es zwei Tage später eine kleine Feier vor Ort geben. Die Lidl-Filiale hat dann montags bis freitags von 7 bis 21 Uhr und samstags von 7 bis 20 Uhr geöffnet.