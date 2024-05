Ein hoher Krankenstand sorgt für Schließung vor dem Start der Freibad-Saison der Schwimmhalle in Magdeburg-Olvenstedt. Die laufenden Bauarbeiten dauern noch an.

Die Bauarbeiten an der Olvenstedter Schwimmhalle dauern den Sommer über an. Unter anderem werden neue Saunen errichtet.

Magdeburg - Bereits seit 2023 werden sowohl der Außenbereich als auch der Keller der Schwimmhalle in Olvenstedt an der Johannes-Göderitz-Straße von Grund auf saniert. Nun gibt es Licht am Ende des Baustellen-Tunnels.

Insbesondere das Untergeschoss, in dem zuvor der Saunabereich gelegen hatte, wird das erste Mal nach etwas mehr als 30 Jahren erneuert. Zwei neue Saunen, eine Aufguss- und eine Dampfsauna, sollen dort errichtet werden.

Alles nach Zeitplan bei Magdeburger Schwimmhalle

Laut Angaben der Stadt ist die Rohmontage der Elektroarbeiten sowie der Heizungs- und Sanitärarbeiten einschließlich der Lüftung bereits erfolgt. Die eigentlichen Saunakabinen sollen jedoch erst eingebaut werden, wenn alle vorbereitenden Maßnahmen erledigt sind. Die Kabinenbereiche seien nach städtischer Aussage ausgemessen und würden sich in der Fertigung befinden. In Kürze sollen dann die Dämmung und der Estrich eingebracht werden.

Lesen Sie auch: Vorschlag für neuen Platz für die neue Schwimmhalle in Magdburg

Der Estrich muss anschließend einige Wochen aushärten. Aufgrund der nun wieder höheren Temperaturen können auch die Vorbereitungen für die Rampe vorangetrieben und wieder an der Terrasse gearbeitet werden. Bis die Sanierungsmaßnahmen komplett abgeschlossen sind, dauert es aber noch ein bisschen. Die Stadt geht laut eigener Aussage davon aus, dass die Arbeiten voraussichtlich zur Herbstsaison abgeschlossen werden können. Der Zeitplan werde laut Stadt aktuell eingehalten. Der hohe Krankenstand des Personals hat jedoch zu einer frühzeitigen Schließung der Schwimmhalle geführt, wie Stadtpressesprecher Michael Reif auf Volksstimme-Nachfrage mitteilt.

Auch interessant: Mit Video: Wo in Magdeburg neue Wohnungen für Senioren entstehen sollen

Problem mit Personal seit April 2024

Erst vor rund vier Wochen musste die Schwimmhalle in Olvenstedt ihre Öffnungszeiten drastisch verkürzen – lediglich an drei Tagen in der Woche konnte im Bad geschwommen werden. Grund dafür war damals schon der Krankenstand des Personals der städtischen Bäder. Seit 11. Mai ist die Schwimmhalle nun für den öffentlichen Betrieb nicht mehr zugänglich. „Das hat aber auch den Grund, dass die Freibadsaison startet“, erklärt Reif. „Dann hätte das Bad sowieso geschlossen.“ Die Saison beginnt in Magdeburg am 18. Mai 2024.

Ab 1. September 2024 soll die Schwimmhalle in Olvenstedt wieder geöffnet sein. Der Schwimmunterricht sowie der Vereinssport sei laut des Sprechers weiterhin abgesichert.