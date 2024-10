Von vs.

Das Jobcenter Magdeburg hat seinen Sitz in der Otto-von-Guericke-Straße.

Magdeburg - Ab Donnerstag, 17. Oktober 2024, werden im Eingangsbereich des Jobcenters in der Otto-von-Guericke-Straße 12a umfassende Umbauarbeiten durchgeführt, so dass es zu einem eingeschränkten Dienstbetrieb kommt. Das teilte das Jobcenter in einer Pressemitteilung mit.

Grund ist der Ausbau des digitalen Services: „Die Erweiterung des Eingangsbereiches um einen digitalen Service ab Februar dieses Jahres stieß auf hohes Interesse unserer Kundinnen und Kunden, Anliegen online eigenständig und ohne große Wartezeiten zu erledigen“, erklärt Heike Jauch, Geschäftsführerin des Jobcenters.

Um hier den entsprechenden Zulauf zu gewährleisten, seien weitere Umbaumaßnahmen nötig. Terminierte Vorsprachen seien jedoch von den Einschränkungen nicht betroffen. Die telefonische und digitale Erreichbarkeit des Jobcenters sei weiterhin gewährleistet, versichert Jauch.

Was das für Kunden des Jobcenters Magdeburg bedeutet

Während der Bauphase, die voraussichtlich bis Ende 2024 dauern wird, ist mit einem erhöhten Lärmpegel und Staubbelästigungen im Eingangsbereich zu rechnen.

Der Haupteingang ist während der Bauarbeiten geschlossen. Es erfolgt der Zutritt über den Nebeneingang Kantstraße, welcher entsprechend ausgeschildert ist.

Durch die Einschränkungen im Dienstbetrieb kommt es bei unterminierten Vorsprachen zu längeren Wartezeiten. Es wird empfohlen Termine online unter www.jobcenter.digital/terminbuchung zu buchen. Aufgrund der Umbaumaßnahmen kann das Kinderspielzimmer nicht geöffnet werden.

Hilfreiche Informationen im Internet

Außerdem könne es zu kurzfristigen Schließungen des Eingangsbereiches kommen, so dass keine unterminierten Vorsprachen möglich sind – alle wichtigen Informationen werden rechtzeitig auf der Internetseite des Jobcenters veröffentlicht.

Auf dem Portal www.jobcenter.digital können unter anderem Anträge gestellt, Unterlagen nachgereicht, Bescheide eingesehen und Nachrichten an das Jobcenter versandt werden.

Das Service Center steht für Fragen oder zur Terminbuchung von Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr sowie Freitag 8 bis 14 Uhr zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.jobcenter-md.de.