Am bundesweiten Warntag im September 2025 hatte sich auch die Stadt Magdeburg beteiligt. Jetzt gibt es eine erste Auswertung einer Umfrage unter den Einwohnern.

Umfrage zu Warntag in Magdeburg: So haben die Magdeburger ihn erlebt

Beim Warntag 2025 in Magdeburg kamen auch Lautsprecherfahrzeuge von Ordnungsamt und Feuerwehr zum Einsatz.

Magdeburg. - Alljährlich wird ein bundesweiter Warntag durchgeführt, um zu testen, wie die Bevölkerung am effektivsten vor Katastrophen gewarnt werden kann. Beim jüngsten Warntag war auch Magdeburg wieder mit dabei. Jetzt gibt es erste Ergebnisse einer Online-Umfrage, wie die Magdeburger den Testalarm erlebt haben.