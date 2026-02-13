Ein über 80 Jahre alter Ahorn ist in einem Magdeburger Park ohne Vorwarnung umgestürzt. Laut Stadtverwaltung stand er bereits unter besonderer Beobachtung.

Umgestürzter Baum in Magdeburg stand bereits unter Beobachtung

Magdeburg. - Der Baum, der am helllichten Tag in einem Magdeburger Park ohne Vorwarnung umgestürzt ist, stand bereits unter besonderer Kontrolle durch den Stadtgartenbetrieb. Wie es aus dem Rathaus auf Volksstimme-Anfrage heißt, sei der Spitzahon 2025 zweimal in Augenschein genommen worden.