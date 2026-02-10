In einem Park in der Magdeburger Innenstadt ist am helllichten Tag ein Baum einfach so umgestürzt. Die Ursachensuche für das gefährliche Unglück läuft.

Unglück im Park: Alter Baum in Magdeburg kippt einfach um

Magdeburg. - Riesenglück für Spaziergänger in Magdeburg: Mitten am Tag ist einem Park in der Innenstadt ein alter Baum ohne Vorwarnung umgestürzt und direkt auf einen Weg gestürzt. Offenbar war dort aber in dem Moment niemand unterwegs gewesen, sodass es glücklicherweise keine Verletzten gab.