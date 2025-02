In Magdeburg haben die Vorbereitungen für den Bau einer neuen Straßenbahnstrecke begonnen. Was dabei gemacht wird und welche Einschränkungen es gibt.

Magdeburg - Seit 2021 endet im Editharing in Magdeburg ein Straßenbahngleis, das ab und zu als Abstellort genutzt wird. Doch jetzt soll die Strecke an dieser Stelle fortgesetzt werden. Zwischen der Auf- und Abfahrt des Magdeburger Rings sowie dem Damaschkeplatz haben jetzt die Bauleute das Sagen.

Dort wird ein weiteres Teilstück der 2. Nord-Süd-Verbindung der Straßenbahn gebaut. Wie so häufig müssen nun im Editharing zunächst alle wichtigen Leitungen verlegt werden, die im Untergrund unter der künftigen Trasse verlaufen. Erst wenn das erledigt ist, kann der eigentliche Gleisbau für die neue Stecke in Richtung Norden erfolgen, wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) aktuell informieren.

Abwasserkanal wird zeitweise über der Erde entlang geführt

In einer ersten Phase wird ein Mischwasserkanal verlegt. Dabei sei es während der Bauzeit erforderlich, die Abwasserleitungen vorübergehend oberirdisch zu führen und eine sogenannte Heberanlage zu installieren, heißt es in einer Mitteilung. Diese führt das Abwasser über die Baustelle hinweg.

Dadurch kommt es zu Einschränkungen und Umleitungen. So wird der Autoverkehr im Baustellenbereich nur noch einspurig per Ampelregelung geführt. Die Zufahrt zur Gellertstraße ist gesperrt, der westliche Gehweg im Editharing ebenfalls. Fußgänger müssen deshalb den östlichen Gehweg nutzen. Eine Umleitung führt sie an der Heberanlage vorbei über den Parkplatz an der Gellertstraße.

Gleise werden erst 2026 im Editharing und auf dem Ring verlegt

Die Umverlegung der Versorgungsleitungen wird sich nach Angaben des Verkehrsunternehmens „bis weit in das Jahr 2026“ ziehen. „Der neue Kanal soll an dieser Stelle jedoch bis Ende dieses Jahres fertiggestellt sein“, heißt es. Erst nach Abschluss können die Gleise verlegt werden.

Parallel zu den Leitungsarbeiten im Editharing werden die Bauarbeiten am Magdeburger Ring fortgesetzt. Nachdem der Neubau der Fahrspuren auf der Ostseite abgeschlossen werden konnte, stehen nun die Arbeiten auf der Westseite auf der Agenda.

Suche nach Kampfmitteln bringt 75 Kilogramm Munition und Bomben ans Licht

Der gesamte Ring wird in diesem Bereich nach Osten verlegt, um Platz für die Straßenbahnschienen zu machen. Der Gleisbau soll dort ab 2026 starten. Dann sollen auch alle neuen Fahrspuren für den Autoverkehr vollständig nutzbar sein, teilen die MVB mit.

Weiter nördlich seien außerdem erste Maßnahmen zwischen der bestehenden Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, der Viktor-von-Unruh-Straße und der Schrote angelaufen. So werde dieses Gebiet seit mehreren Wochen von Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg beräumt. Bislang seien dabei 75 Kilogramm Munition und neun Stabbrandbomben geborgen und fachgerecht entsorgt worden. Weiterhin wurde das Baufeld beräumt.

Die neue Strecke zwischen Damaschkeplatz und Kannenstieg soll voraussichtlich erstmals 2028 befahren werden können. Zuvor muss unter anderem noch die Gleisquerung der vielbefahrenen Bundesstraße 1 gebaut werden. Die Linie 8 soll dort künftig einmal unterwegs sein.